Багато міст і сіл поблизу Києва вже три тижні перебувають у фронтовій зоні без тепла, води та світла. Під шквалом пострілів люди розводять вогнища біля будинків, щоб зігрітися та приготувати їжу.

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Я прожила 95 років, але такого не переживала, – розповідає евакуйована жителька Київщини. – І голод пережила в 1933 році, і в 1941-му прожила війну, але такого страховиська не бачила.

Бабуся каже, що Україна хоче жити самостійно, та згадує часи Радянського Союзу як роки кабали, в якій їй довелося жити. "Палили церкви, засилали людей, які робили добро та шанували інших, – згадує жінка. – Ми 70 років так прожили, а зараз хочемо жити самостійно. Чи йому мало в Росії тієї території?!"

Життя на Київщині: три тижні під обстрілами, без води, опалення та електроенергії

ЕВАКУАЦІЯ УКРАЇНЦІВ

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