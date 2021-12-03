63-річна кінозірка дав перше розгорнуте інтерв'ю після моторошного інциденту на зйомках фільму "Іржа". Він не вважає себе виннем у загибелі Гатчінс.

Читайте також "Ми відчуваємо тишу": українку Гатчінс провели в останню путь у США​

Актор підкреслив, що йому дуже подобалося працювати на зйомках з Гатчінс. За його словами, всі захоплювалися талантом українки та любили її як людину. "Вона була радістю", – наголосив Болдвін.

Раніше Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок реквізитного пістолета. Чоловік пояснив, що перед трагедією вони з операторкою вибирали кут, який буде найвдалішим для зйомки. Галина вказувала, як тримати зброю. Та чому вистрелив пістолет – він не розуміє. За словами актора, коли українка впала, той спочатку подумав, що вона знепритомніла. Мовляв, розуміння того, що у зброї міг бути справжній патрон, з'вилося у нього вже згодом.

Новина доповнюється...