Господи, сьогодні, 45 день протестів в Білорусі...

В воскресенье я вообще не поняла, что это было. Едем в пустом метро. Ну, человек десять в вагоне. Настроение… ну такое. Все время ж страшно, что никто не придет.

А потом, на Первомайской, из пустого поезда, вдруг, начинают выходить люди. Полный перрон. За поручнями прятались?

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Мирные протесты в Беларуси и растерянный ОМОН

Выползаем на поверхность, народу не много, в прошлое воскресенье больше было.

Люди тусят возле "Кароны", видно буквально пару флагов. Подсобрались, пошли. И как-то неуютно, все время кажется, что нас мало. Но как-то тихонько, из дворов, все время кто-то просачивается, просачивается, просачивается…

Минут через пять кто-то крикнул "Жыве Беларусь!" и тут все гаркнут: "Жыве!". Оборачиваемся – за нами людское море. Откуда взялись?

Мы оказались у Стеллы одними из первых. И наблюдали подход огромной колонны с Немиги, а потом колонны поменьше из центра. Как я поняла, пытались винтить в начале, а потом, как всегда, в конце.

Походили мы знатно. Мне нравится, что теперь каждое воскресенье мы проходим новым маршрутом. И те, кто видят по телевизору эти жалкие 200 человек, могут посмотреть на них и из окна.

Очень много бабушек машут из окон. Это так мило и трогательно.

За метанием по городу автозаков наблюдать одно удовольствие. Сил у них, очевидно не хватает. Они зачем-то держат оцепление там, где никого нет. Например, здание Верховного суда, куда собирались идти утром, но потом передумали, так и простояло перекрытое до вечера. На площади Независимости военная техника и куча людей в оцеплении так целый день и простояла. Надеюсь, их там не кормят и в туалет не пускают.

Глобально, как и во всем, это война мобильности с косностью. Протестующие все время меняют маршрут, протекают дворами, разбегаются, собираются в другом месте. На их фоне эти ОМОНовцы, которые и ходят-то со своими щитами с трудом, выгладят дурачками.

За счет того, что на Проспект нас не пустили, а народу вышло опять сотня тысяч, в итоге просто заблокировали почти весь центр.

Любимая кричалка сегодня. Произносится нараспев.

– Бабу Лиду в автозак!

– Лукашенко в автозак!

– Автозаки в автозак!

Ну а символом сопротивления сегодня стала большая желтая лужа, которая вытекла из водомета при приближении к нему протестующих. Так и хочется с пафосом сказать: "И так будет с каждым!"

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Что происходит в других городах я читаю в телеграмме, судя по сообщениям, горячо было в Бресте, там даже стреляли в воздух. Nexta тут же слил данные еще 1000 силовиков. На этот раз из Бреста и области. Задержали по стране человек 150.

В субботу в одном Минске 400 женщин. Видите, насколько женщины опаснее… Госпиди, сегодня, 45 день протестов…