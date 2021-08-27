І двох днів не минуло нам від святкових урочистостей, від параду із нагоди 30 річниці Незалежності, і двох днів не минуло від того моменту, коли мене щира гордість за державу переповнювала. Я дуже радів, в якій дійсно чудовій, вільній і демократичній державі я живу. Як тут світ повернув мене в реальність.

До теми Суд арештував квартиру депутатки Устінової за "образу поліцейського"

Реальний світ спустив мене з небес на землю, реальний світ наочно продемонстрував, що все моє натхнення на адресу України – то все лише мої фантазії та рожеві окуляри. Адже Україна як була ментівсько-суддівською державою, такою вона залишається і дотепер. Відповідно щонайменше з часів Януковича у цій царині в нас у державі взагалі нічого не змінилося.

Звідки в мене такий песимізм? З чого я такі от висновки сьогодні зробив? З кричущого інциденту, що стався із народною депутаткою пані Устіновою, в якої суд – за поданням поліцейського – арештував квартиру та машину.

Чому між Устіновою і Шевцовим виник конфлікт

І не поспішайте зараз зловтішатися, мовляв "та так їй і треба, тій депутатці", бо, направду, якраз ця депутатка вона із, так би мовити, "нормальних". Тому я зараз на іншому хочу вашу увагу зосередити. Якщо вже навіть народна обраниця може в таку халепу потрапити, якщо навіть депутатка в Україні реально може виявитися абсолютно безсилою проти ментівсько-суддівського "беспредела", то що вже казати про нас із вами простих українців.

Про що мова, давайте зараз докладно розкажу. Пані Устінова мала конфлікт із таким собі Євгеном Шевцовим, який працював в Головному слідчому управлінні поліції, але родина якось дивно багатіла значно швидшими темпами, аніж держава його зарплату платила. І народна депутатка зажадала від тодішнього міністра внутрішніх справ Авакова перевірити цю от підозру на незаконне збагачення поліцейського – як так сталося, що його дружині раптом дарують пів тисячі квадратних метрів нерухомості в Києві.

Чому суд наклав арешт на майно Устінової

Але на такі от цілком законні запити нардепки сам цей поліцейський обзиває її назагал "умственно отсталой", "тупой овцой" і "бродячим животним". Навзаєм вона йому дорікає, що не гідно честі офіцера таким словами жінок обзивати. Водночас цей же офіцер ще й образився і таємно на Устінову подав до суду.

Образливий допис Шевцова / Фото зі сторінки Олександри Устінової



Образливий допис Шевцова / Фото зі сторінки Олександри Устінової Образливий допис Шевцова / Фото зі сторінки Олександри Устінової

Саме таємно, адже сама депутатка про цей позов, про цей суд і про вердикт суду дізналася лише, коли в додатку Дія в смартфоні їй почали приходити повідомлення про прострочені судові штрафи у 80 тисяч гривень.

Іще раз – поліцейський, який обізвав жінку "тупою вівцею" таємно подає на неї в суд. Не вона не нього, а він на неї. Суддя водночас стає на бік поліцейського, з якогось дива присуджує поліцейському моральну компенсацію і арештовує майно жінки, допоки та компенсація не буде поліцейському виплачена.



Рішення суду / Фото зі сторінки Олександри Устінової

І все це суддя й поліцейський роблять таємно. Роблять вони все це із народною депутаткою, тією, яка у Верховній Раді засідає, яка має можливість з міністрами, зі спікером парламенту, з президентом контактувати наживо. Тобто в поліцейського та судді взагалі не виникло жодних сумнівів, що вони можуть собі таке з депутаткою дозволити робити.

Зверніть увагу Назвав тупою вівцею: поліція не побачила порушень в образах Шевцова депутатки Устінової

Виходить вони були абсолютно впевнені у своїй безкарності, у своєму праві вчиняти цей от "таємний" суд, виносити таємний вердикт навіть без присутності обвинуваченої, позбавляючи її у такий спосіб "мало-мальского" права на захист, гарантованого, на хвилиночку, Конституцією держави Україна.

Й мені від того стало реально страшно, наскільки ми всі з вами незахищені в Україні від таких "ментів", від прокурорів та суддів.

Бо якщо вони не соромляться із депутатами таке робити, то в нас із вами взагалі немає жодних шансів від них відбитися, якщо вони із нами подібне зажадають вчинити.

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І наостанок, знаєте, мені тепер реально зрозуміло стало, що саме мала на увазі естонська президентка, коли казала, що через гнилу судову систему Україні 20 років знадобиться, щоб отримати членство у Євросоюзі. Так от, тепер мені здається, що про 20 років пані Керсті Кальюлайд ще нам навіть комплімент зробила, бо навряд чи ми за такий час здатні будемо нашу ментівсько-суддівську Україну побороти.