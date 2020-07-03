У мера Коломиї та його заступника виявили COVID-19
-
У міського голови Коломиї, що в Івано-Франківській області, Ігоря Слюзара підтвердили коронавірус. Перебіг хвороби наразі проходить безсимптомно. Захворів також один зі заступників мера.
Коронавірус у мера Коломиї підтвердили 2 липня, про це у фейсбуці написав сам Ігор Слюзар.
Читайте також Міські лікарні Франківська завантажені: куди тепер відправлятимуть хворих на коронавірус
Отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID-19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре,
– написав мер.
Слюзар також повідомив, що коронавірус виявили й в одного з його заступників.
"Ми з сім'ями йдемо на самоізоляцію на 2 тижні. Найближче коло контактних осіб також пройдуть тестування", – додав міський голова Коломиї.
COVID-19 у Коломийські ОТГ
- Станом на 2 липня в там захворіли 54 людини.
- На жаль, від ускладнень померли 4 людини, одужати вдалося 34.