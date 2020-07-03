У міського голови Коломиї, що в Івано-Франківській області, Ігоря Слюзара підтвердили коронавірус. Перебіг хвороби наразі проходить безсимптомно. Захворів також один зі заступників мера.

Коронавірус у мера Коломиї підтвердили 2 липня, про це у фейсбуці написав сам Ігор Слюзар.

Читайте також Міські лікарні Франківська завантажені: куди тепер відправлятимуть хворих на коронавірус

Отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID-19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре,

– написав мер.

Слюзар також повідомив, що коронавірус виявили й в одного з його заступників.

"Ми з сім'ями йдемо на самоізоляцію на 2 тижні. Найближче коло контактних осіб також пройдуть тестування", – додав міський голова Коломиї.

COVID-19 у Коломийські ОТГ

Станом на 2 липня в там захворіли 54 людини.

На жаль, від ускладнень померли 4 людини, одужати вдалося 34.

Зверніть увагу! Станом на 2 липня в Україні COVID-19 підтвердили у 45 887 людей. Побороли недугу 20 053 людей, померли від ускладнень – 1 185.