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Мера Скадовська Олександра Яковлєва суд відсторонив від посади незаконно, – "Самопоміч"

01:35, сьогодні 108
Олександр Яковлєв
Олександр Яковлєв / Соцмережі

28 грудня Скадовський районний суд ухвалив рішення про відсторонення від посади міського голови Олександра Яковлєва, який представляє "Об’єднання "Самопоміч". Таку міру покарання суд обрав за нібито скоєне ним адміністративне правопорушення, пов'язане із корупцією.

Так звані "корупційні" договори про закупівлі фарби та шурупів на суму в 740 гривень, на штемпельну подушку – 83 гривні, на оснастку для печатки – 218 гривень та ще 126 гривень – на штемпельну подушку у компанії, яка є пов'язаною з дружиною мера Скадовська, і стали причиною вручення Олександру Яковлєву 4 протоколів про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Відтак, відбувся судовий процес, рішенням якого стало відсторонення міського голови. Зазначимо, міський голова Яковлєв сам безпосередньо не бере участі у виборі постачальників, а лише як посадова особа в межах своїх повноважень візує рахунки та підписує договори.

Народний депутат України, член фракції "Об`єднання "Самопоміч" Руслан Сидорович вважає рішення суду щодо відсторонення від посади міського голови Скадовська Олександра Яковлєва проявом вибіркового правосуддя.

"За малозначне правопорушення – відсторонення від посади особи, обраної прямим голосуванням людей – це абсурд. Застосовано найсуворіше покарання, яке зрештою нівелює вибір більшості городян, і це є нічим іншим, як зловживанням правом. Цим рішенням ставиться під питання і нормальна життєдіяльність міста. Адже зараз ми не говоримо про розкрадання мільйонів бюджетних коштів, а про сміховинні правопорушення, яких насправді могли припуститися навіть в автоматичному режимі. Навіть якщо було свідоме порушення, то санкції і відповідальність мають бути пропорційними до розміру завданої шкоди та розміру суспільної небезпеки. Ми бачимо приклади мерів Харкова, Одеси, інших міст, де осіб, яких звинувачують у зловживаннях десятками, сотнями мільйонів, не притягають до відповідальності, щодо яких закриваються справи, і бачимо абсолютно дріб`язкові правопорушення, які кінець кінцем призводять до застосування найсуворішого покарання до формального порушника", – підкреслює Руслан Сидорович.

Олег Лаврик, голова Виконавчого комітету "Об’єднання "Самопоміч", народний депутат України наголошує, що політичні репресії олігархічної влади доходять до абсурду.

"Факти щодо неправильно припаркованих автомобілів чи перетину вулиці не на пішоходному переході мерами міст, якщо вони сповідують принципи "неугодних" владі партій, можуть стати предметом відсторонення від обраних посад і чергових фейсбучних розслідувань каральної машини влади.
Згадаймо лише новообраного голову Срібнянської ОТГ Чернігівської області Олега Куделю, якого відправили у відставку на першій сесії нової ради. Сьогодні міські голови мають два виходи – або співпрацювати з партією теперішньої влади, або система буде ставити їх на коліна", – зауважив він.

Нагадаємо, Олександра Яковлєва було обрано на посаду міського голови Скадовська у жовтні 2015 року, його підтримали понад 24% виборців. За понад два роки він здобув ще більшу підтримку та повагу серед скадовчан як прогресивний, дієвий та відкритий мер. Скадовчани є налаштованими рішуче, зокрема, 28 грудня у Скадовську відбулося віче на підтримку мера.

Теги: Новини України Новини політики Херсон Самопоміч Судді
Джерело: 24 Канал
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