Мерам міст можуть не залишити вибору: журналіст про владу Зеленського

Володимир Зеленський отримав всю владу в країні і тепер буде контролювати не тільки свій офіс. Після парламентських виборів в країні, фактично, зникли системи стримувань і противаг. Для повної картини президенту треба заручитися підтримкою мерів та місцевих рад.

Про це у своєму відеоблогі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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"Володимир Зеленський буде контролювати не тільки свій офіс. В його розпорядженні – парламент і Кабмін, силовий блок і виконавча влада", – зазначив Казарін.

Він додав, що вітчизняна судова система також неодноразово доводила свою так звану "гнучкість".

Для повноти картини президенту залишилося лише заручитися підтримкою мерів і місцевих рад. Ми вже бачимо ознаки "приведення до присяги" на прикладі столиці, де обраного мера Віталія Кличка відсувають від реальних повноважень. Можна припустити, що керівники інших міст або самі постараються знайти компроміс з новою владою, або їм не залишать вибору,

– підкреслив Казарін.

"Зрештою, правоохоронна система прекрасно освоїла мистецтво виборчої ефективності", – підсумував журналіст.

Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 3 серпня 2019