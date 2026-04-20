Усе у вогні: в мережі публікують відео з російського Туапсе після атаки

У Туапсе Краснодарського краю Росії вночі 20 квітня лунали вибухи. Під атакою, ймовірно, опинилися порт та нафтопереробний завод.

Кадри, опубліковані у соцмережах, свідчать про пожежу. Її масштаби показує моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про вибухи і пожежі в Туапсе?

Перші повідомлення про вибухи в Туапсе почали з'являтися у мережі перед 2:00. Очевидці показували, як російська ППО невдало намагається відбивати атаку.

Масовану атаку БпЛА по місту вже підтвердив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Посадовець стверджує, що уламки пошкодили скління у низці будівель в Туапсе. Також він заявив про загиблого і постраждалого у морському порту.

Об'єкти у російському Туапсе горять після удару

Як повідомляли місцеві жителі, густий чорний дим навис на містом після атаки на НПЗ.

Туапсе після атаки у ніч проти 20 квітня

Варто зазначити, що в аеропортах Краснодара та Геленджика були запроваджені тимчасові обмеження на виліт та посадку літаків.

