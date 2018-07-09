Мережу підкорює туристична реклама Хустського замку: ефектне відео

Україна стає дедалі привабливішою для іноземних туристів. Відтак у мережі з'являються промо-ролики визначних місць, які вражають своєю красою. Зокрема, нове відео з Хустського замку зачарувало користувачів Facebook.

Мальовниче Закарпаття славиться своїм колоритом. Одне з найвідоміших міст регіону – Хуст – поєднав красу природи та славнозвісного замку. І хоч від історичної будівлі залишились руїни, туди варто податись за дивовижними краєвидами та неймовірними легендами.

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"Замок був побудований у XII столітті, аби контролювати дороги, що ведуть до соляних копалень. Замок захищав місцевий люд від численних нападів чужинців. Серед місцевих ходили чутки про моторошні речі, які відбуваються за його стінами. Особливо лякливою була легенда про склеп Графа Дракули, якого пов'язують із сім'єю Лицаря Драго. Та що сталось із замком? Ти маєш знати!" – йдеться у промо-ролику.

Туристам складно повірити, що руїни, які постають перед ними – один із найнеприступніших замків України. Будівлю не змогли захопити ні Габсбурги, ні татари, ні турки. Однак зруйнувала його природа: блискавка влучила прямісінько в порохову вежу. Проте кадри напівзруйнованого замку і досі приваблюють людей з усього світу.

Відеограф з Ужгорода Ярослав Тарканій вирішив показати унікальність Хустського замку, створивши ефектний ролик з висоти пташиного польоту.