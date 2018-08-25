Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів

Наприклад, історія про мера Добропілля Андрія Аксьонова – того самого, що в 2014 році на посаді мера Новодонецького відверто підтримував проросійську сторону та забороняв автопробіг на підтримку єдності України. У 2015 він вдало переобрався на керівну посаду у сусідньому місті. Та проросійських поглядів Аксьонова нова посада не змінила.

Аксьонов встиг відзначитись тим, що на офіційному заході назвав український прапор ганчіркою, потім заборонив починати сесії міськради хвилиною вшанування загиблих в АТО. Згодом стали відомі і інші факти в біографії добропільського мера.

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Виявляється, у період зміни влади він переховувався в Криму і навіть встиг отримати там російський паспорт та ідентифікаційний код, а також занадто часто відвідував Крим у той час, як мав знаходитись на робочому місці в Добропіллі. У тому, що мер Аксьонов не відвідує своє місце роботи переконалися і наші агенти.

Тривалий час на усе це ані прокуратура, ані СБУ не звертали уваги. Заарештувати Аксьонова нарешті вирішили навесні 2018. Поки готували підозру та санкцію на арешт, мер Добропілля неочікувано зник. Його оголосили у розшук. А за кілька днів з'ясувалося, що він відлетів до Німеччини нібито на лікування.



Андрій Аксьонов втік до Німеччини

Вже у липні на сайті міської ради навіть з'явилося сльозливе оголошення – мовляв, мер лікується від онкології, переніс важку операцію та нині проходить хіміотерапію. Усіх небайдужих містян закликають допомогти йому на лікування грошима. Навіть номер карткового рахунку вказали. Звісно, бажаємо пану Андрію швидкого одужання та повернення на батьківщину задля того, аби розповісти слідчим про свою звитягу та підтримку окупантів у 2014 році.

Загалом, ще навесні 2018 ми розповідали про буремний Донбас, "скрєпи" та керманичів східних міст, що лишилися при новій проукраїнській владі.

Минуло кілька місяців – і розклад не кардинально, але все ж змінився.

Нагадаємо про звитягу нині чинного мера міста Рубіжне – Сергія Хортіва. У 2014 він теж активно підтримував "руський мир" та як депутат Луганської обласної ради голосував за звернення облради щодо закликання російських військ в Україну "для захисту Донбасу від київської хунти".

До того ж, перебуваючи на посаді директора Рубіжанського політехнічного коледжу, як міг застосовував адмінресурс та зганяв студентів на проросійські мітинги. Та попри деокупацію Рубіжного, він не просто уникнув кримінального переслідування, а ще й пішов на вибори міського голови, де й переміг.



Сергій Хортів уникнув кримінального переслідування і знову переміг на виборах

Тривалий час СБУ не помічала "Йуди" на чолі проукраїнського міста. Але після ефіру програми "ЦРУ" нам стало відомо, що проти Хортіва таки готується кримінальне провадження щодо зради державним інтересам. Цікаво, чому СБУ не бачила очевидних речей доти, доки про це відверто не розповіли журналісти?

І ще - вишенька на торті! Екс-мер Слов'янська Неля Штепа вийшла не лише із СІЗО, а й із тіні – та готова знову йти у велику політику.

Так, це та сама ефектна блондинка у рожевій куртці, що закликала російських солдатів прийти у Слов'янськ та навести там лад. Штепа перша і, по суті, єдина, хто поніс бодай якесь покарання – два роки вона таки провела під слідством у СІЗО. Її судили у Харкові, процес не завершений, але з-за ґрат її відпустили. І тепер вона знову готова до бою.

До речі, курс бере вже на Верховну Раду. А оскільки вироку по її сепаратистській справі немає, то й жодних перепон до участі у виборах не існує. Тож шанси, враховуючи популярність Нелі Ігорівни та специфічні настрої населення Донбасу, в неї чималі.



Вироку по сепаратистській справі Штепи досі немає

До слова, величезне інтерв'ю Штепи із її роздумами про нинішню владу, сьогодення та плани на майбутнє з'явилося днями на дуже специфічному сайті. Випадково зайшовши на цей ресурс, я була відверто вражена – тут вам і блоги Миколи Азарова, і збіглого екс-міністра МВС Захарченка, і пафосні статті Олександра Клименка та чинного лідера "опоблоку" Юрія Бойка.

Загальна риторика більшості матеріалів – суцільна зрада, що чиниться чинною владою та світло у кінці тунелю, що засяє із реваншем "Партії регіонів". Ресурс, до речі, теж має зацікавити Службу Безпеки!

Адже наближення виборів відчувається щосильніше із кожним днем.

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А це означає, що не можна розслаблятися. Потрібно тверезо дивитися на події, що відбувалися кілька років тому, і на те, що відбувається зараз.