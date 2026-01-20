Розкрадали держкошти на смітті: у мерії Дніпра та ще кількох областях проводяться обшуки

У декількох областях України Нацполіція проводить обшуки в межах розслідування можливого розкрадання держкоштів. Правоохоронці перевіряють полігони твердих побутових відходів, офісні приміщення, місця проживання фігурантів та їхні авто.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Що відомо про обшуки у кількох областях України?

У поліції зазначили, що на Дніпропетровщині, Львівщині, Запоріжжі тривають слідчі дії за фактом розкрадання держкоштів під час збору, перевезення та захоронення сміття. Правоохоронці перевіряють полігони твердих побутових відходів, офісні приміщення, місця проживання фігурантів та їхні транспортні засоби.

Водночас мер Дніпра Філатов заявляє, що причина – "на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено".

Відомо, що під час обшуків у комунальному підприємстві у приміщенні мерії Дніпра проводиться вилучення документів.

Як прокоментував Філатов обшуки у міській раді Дніпра?