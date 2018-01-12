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Меркель нарешті домовилась з соціал-демократами про формування коаліції, – Bild

10:48, сьогодні 304 Читать новость на русском
Ангела Меркель досягла згоди із соціал-демократами
Ангела Меркель досягла згоди із соціал-демократами / tvc.ru

У Німеччині альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), який очолює чинний канцлер Ангела Меркель, досяг попередньої домовленості про формування правлячої коаліції з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) після майже 4-місячних переговорів з більшістю німецьких партій, які пройшли до парламенту.

Про це в п'ятницю вранці повідомило місцеве видання Bild з посиланням на найбільше німецьке інформаційне агентство dpa.

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Водночас, як зазначає видання, кінцевий текст угоди між двома найвпливовішими партіями буде залежати від врегулювання ряду питань. Наразі сторони узгоджують деталі 30-сторінкового коаліційного документа. Як повідомляє Bild, консерватори погодились переглянути принципи спільної оплати медичної страхівки працівниками та роботодавцями, натомість соціал-демократи погодились не домагатись підвищення максимальної податкової ставки.

Раніше повідомлялося, що переговори між партіями почалися вдень у четвер в будівлі Віллі-Брандт-Хаус, де розташована штаб-квартира СДПН. Низка німецьких ЗМІ ці переговори назвали "останньою надією Меркель" на формування правлячої коаліції.

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Зазначимо, що вибори до Бундестагу відбулись ще у вересні 2017 року. На виборах переміг альянс ХДС/ХСС на чолі з Ангелою Меркель, однак для самостійного формування уряду альянсу забракло голосів.

Соціал-демократи спочатку відхилили пропозицію сформувати нову "Велику коаліцію" та новий уряд, тому Меркель спробувала досягти домовленостей з двома дрібнішими партіями – "вільними демократами" та зеленими, однак ці переговори також закінчились невдачею, після чого ХДС/ХСС та соціал-демократи відновили переговори.

Теги: Новини політики Вибори в Німеччині 2017 Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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