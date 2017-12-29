Складний рік для Європи: іспанське видання назвало головні проблеми для ЄС у 2018-му

Новий 2018 рік для Європи видасться дуже складним. Головні виклики, які чекають ЄС – це врегулювання питання про Brexit таким чином, аби вихід Британії зі складу Євросоюзу задовольнив обидві сторони, а також формування стабільного уряду в Німеччині.

Про це йдеться у редакційній статті La Vanguardia.

На думку видання, у другому етапі переговорів про Brexit Великобританія має більше переваг: "вона сподівається скористатися суперечливими інтересами 27 країн ЄС, застосувавши традиційне "розділяй і володарюй".

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Тому необхідно проводити переговори так, щоб не виявилося ні переможців, ні переможених, радить іспанська газета.

Провал переговорів щодо створення коаліції у Німеччині та тимчасове послаблення позицій Ангели Меркель у цьому зв'язку є негативним сигналом для Європи. Тепер сильною особистістю із концепцією майбутнього для Європи є президент Франції Еммануель Макрон.

Труднощі для ЄС полягають ще у кількох факторах, зауважують автори публікації. По-перше, всередині Союзу наростають рухи ультраправих, до прикладу в Австрії, де Себастьян Курц оголосив про створення коаліції з Австрійською партією свободи , союзницею президента Росії Володимира Путіна. А в країнах Вишеградської групи "відроджуються закоренілі націоналістичні течії, чий рецепт для Європи зовсім не передбачає подальшу євроінтеграцію". Зараз цю загрозу уособлюють Польща і Угорщина, пояснюють автори публікації.

"Польща, Угорщина і Словаччина, які отримали допомогу від ЄС і опинилися під його егідою, як Іспанія та Португалія в 1980-1990-ті, насторожено ставляться до європейської моделі, яка не вичерпується торгівлею і євро", – додає газета.

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