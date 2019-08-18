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      Меркель повернулася з відпустки та розповіла про стан свого здоров'я

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / Getty image

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель була у відпустці і вже готова повернутися до роботи, бо впевнена, що напади тремтіння вже не повторяться.

      Вона відпочивала в горах і відвідала Байрейтский фестиваль, повідомляє Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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      Після відпочинку канцлерка провела зустріч з жителями міста Мекленбург-Передня Померанія і розповіла трохи про себе. Вона зізналася, що у неї ніколи не мала домашнього улюбленця, хоча і дуже хотіла.

      Прихильники Меркель запитали, що напишуть про неї в шкільних підручниках. "Вона намагалася", – відповіла політик.

      Також канцлерка не могла не згадала про свої недавні напади тремтіння Вона запевнила, що цього більше не повториться.

      Я розумію, що у багатьох виникають питання з приводу мого стану здоров'я. Ось чому, я зобов'язана прояснити ситуацію. З упевненістю можу сказати, що здатна виконувати свою роботу. Інциденти, які викликали хвилювання, більше не повторюватися,
      – запевнила Меркель.

      Варто зазначити, що вона не буде брати участь у виборах 2021 на пост канцлера і ще ранішеза значила, що після закінчення терміну повноважень у неї буде "інше життя".

      Коли Меркель ставало погано?

      Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

      Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

      Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

      Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

      Третій інцидент з тремтінням, стався він, коли Меркель і глава фінського уряду Антті Рінне, 10 липня, слухали гімни країн. Чоловік ніяк не відреагував на нездужання колеги. Пізніше канцлер повідомила журналістам, що її самопочуття в нормі і приводів для занепокоєння немає.

      Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео

       

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      Теги: Ангела Меркель
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