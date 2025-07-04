Повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Яку закономірність помітив Мерц

Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що Мерц помітив "певний патерн у випадку з президентом Росії, і що телефонні дзвінки часто супроводжуються ще жорстокішими обстрілами".

Те, що сталося останньої ночі, підсилює це враження,

– зазначив він.

Корнеліус додав, що останні удари по Україні "говорять самі за себе" й висловив сподівання, що це пришвидшить ухвалення рішень щодо посилення тиску на Росію, зокрема санкційного.

Крім того, речник підтвердив, що між Німеччиною та США тривають "інтенсивні переговори" щодо систем Patriot для України.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські війська випустили по Україні аж 550 засобів повітряного нападу. Окрім дронів, ворог запустив один "Кинджал", 6 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К".