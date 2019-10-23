15:49
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, 22 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, 22 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Дмитро Литвин
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Дмитро Литвин

      Мертве не оживає, або чому раптом “запалало” у Портнова і Лукаш?

      933
      Портнов і Лукаш палають ненавистю до генпрокурора Рябошапки, як колись до протестів на Майдані
      Портнов і Лукаш палають ненавистю до генпрокурора Рябошапки, як колись до протестів на Майдані / 24 Канал

      Таку ненависть від цих персонажів з минулого нечасто побачиш. Спочатку – до Майдану. Потім – до президента Петра Порошенка. А ось тепер знов найвищий градус – вже до генерального прокурора Руслана Рябошапки.

      Новий генпрокурор викликає в Андрія Портнова, колишнього голови Адміністрації Януковича, та Олени Лукаш, міністерки біглого президента, як видно, приблизно ті самі емоції, сповнені озлобленості. Такі можна було спостерігати у них лише двічі – під час протестів взимку 2014 року та в розпал передвиборчої кампанії взимку 2019 року.

      І це не випадково, тому що саме Рябошапка повернув їх зі стану політичної замріяності у звичайну українську реальність, де вони – просто нікому не потрібні.

      Є така особлива порода людей – колишні високопосадовці. Це ті, хто в житті не забуде тої найвищої посади, яку обіймав. Якщо такий був міністром і це подобалося – назавжди зафіксує у пам'яті це як стан свого райського життя. Якщо був заступником глави Адміністрації президента – назавжди запам'ятає вагу своєї посади і зображатиме, що її вплив і досі з ним. Не всі з тих, хто був дуже високо у владі, такі, але більшість з них – саме такі.

      Уявіть, приміром, сьогодні вечірки за участі таких людей: розмови неодмінно дійдуть до “добрих старих часів”. Будуть історії про хороше минуле та нескінченна критика і висміювання тих, хто прийшов на посади після них.

      Коли такі люди втратили владу ще й за обставин, які самі вважають несправедливими, до всього звичного для колишніх багажу емоцій додається найсильніше – жага помсти.

      Погортайте телеграм-канал Портнова на місяці назад – це просто вражає. Скільки у нього було побажань для часу після зміни влади! Він вже розписував, кого саджати, на кого тиснути, з чим розбиратися у першу чергу… І це була не просто поведінка конкретної людини – Портнова. Ні, це була загальна модель сподівань цілої групи “попередників” на нове президентство.

      Читайте також: Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?

      Тих, хто розраховував, що наступні п'ять років вони вже точно не проведуть у статусі “колишніх” та “непотрібних”.

      Але що вийшло? Усе не так.

      Виявилось, що і ці п'ять років – знов не їхній час. А можливо, ще й навпаки – це час для них захищатися, як одразу після Майдану.

      Звідси й такий градус ненависті. Поки що – до генерального прокурора. Бо саме Рябошапка зламав їхню мрію у те, що минуле можна ніби знову наздогнати й показати усім, як колись, що вони чогось варті в системі державної влади. Що владу вони і такі, як вони, втратили випадково, за якимось непорозумінням. Непорозумінням неприємним, і тому кожен, хто це “непорозуміння” спровокував – має відповісти.

      Та цього немає і не буде.

      Якщо подивитись на Олену Лукаш у телеефірах, в очі впадає, перш за все, її озлобленість. Часом вона навіть зривається у відверте презирливе “барство”. Мовляв, раніше такі люди, як Рябошапка й усі ті, кого генеральний поставив керувати прокуратурою, могли б тільки ксерокопії робити і каву приносити для – як вона думає – професіоналів типу неї. І це настрої багатьох “колишніх”.

      Олена Лукаш і Віктор Янукович на Банковій/фото times.in.ua

      Цікаво, що нічого такого концентровано злого про Рябошапку вони не говорили ще влітку та навіть і на початку вересня. І поки що не кажуть про Володимира Зеленського. З президентом вони обережні. Бо й досі не вмерло сподівання, що Рябошапка – це теж якійсь недолугий збій, помилка, “непорозуміння”, і що його вдасться скинути.

      Читайте також: У чому звинувачують міністерку юстиції часів Януковича

      Але помилкою є не Рябошапка. Помилкою була їхня політична замріяність після зміни влади. Колишнє – не повертається, а програне у політиці – не оживає.

      Ще побачимо, як за Рябошапкою вони зненавидять і Зеленського. Ще більше, ніж Майдан і Порошенка.

      blog_ava
      На Пушкінській у Києві прогримів вибух, загинули двоє осіб: що відомо
      сьогодні
      8562
      Автор: Дмитро Литвин
      Теги: Новини політики Руслан Рябошапка Олена Лукаш Андрій Портнов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      сьогодні , 11:45 Свои и чужие, или "жареные колорады" против "сгоревшей Гонтаревой", – Михаил Дубинянский
      Михайло Дубинянський 1815
      Судова реформа Зеленського: чи вийде в України цього разу
      сьогодні , 15:30 Судова реформа Зеленського: чи вийде в України цього разу
      Анна Калюжна 70
      Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
      сьогодні , 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
      317
      Мертве не оживає, або чому раптом “запалало” у Портнова і Лукаш?
      сьогодні , 15:01 Мертве не оживає, або чому раптом “запалало” у Портнова і Лукаш?
      Дмитро Литвин 921
      Сколько бабушек еще должны умереть, или Чего будет стоить провал земельной реформы, – Фурса
      сьогодні , 13:15 Сколько бабушек еще должны умереть, или Чего будет стоить провал земельной реформы, – Фурса
      Блог Соцмережі 557
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук