Штаб Операції Об’єднаних сил закликав мешканців Маріуполя не виходити з дому 10 та 11 вересня 2020 року без нагальної потреби. Адже цими днями у місті відбудуться антитерористичні навчання.

Людей просять дотримуватись правил особистої безпеки, а також пам’ятати про поводження з підозрілими та вибухонебезпечними речовинами. Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook ООС.

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У разі необхідності пересування, потрібно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу – паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання. Якщо ж місцеві матимуть інформацію про чиюсь причетність до диверсійно-розвідувальних груп та підрозділів бойовиків, в ООС просять телефонувати у поліцію Донецької або Луганської областей.

Усі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

Також було прийнято рішення про встановлення "червоного" рівня терористичної загрози у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим.

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