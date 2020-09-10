10 вересня приблизно о 14 годині біля Шумів під Горлівкою планують провести інспектування позицій ЗСУ. Про це домовилися на засіданні ТКГ 9 вересня. До участі в інспекції залучать не лише представників України та ОБСЄ, а й бойовиків.

Українські військові, які служать біля Шумів, записали відеозвернення до ватажка бойовиків "ДНР" Пушиліна (той, нагадаємо, вже неодноразово погрожував, що накаже своїм посіпакам напасти на українців). Так стверджує журналіст Юрій Бутусов, який і опублікував відповідний відеозапис у фейсбуці ввечері 9 вересня.

Дещо раніше Військові, по чиїх позиціях обіцяв стріляти Пушилін, "давно чекають сепаратюгу"

Відео Бутусов підписав так: "Бійці в Шумах попросили передати, що продовжують чекати Пушиліна".

У відео один із бійців каже, що всі чекають на того Пушиліна, чекають, а його все нема й нема.

Пушилін! Надурив, тварина?

– чути у відео.

Водночас Бутусов опублікував інший пост, в якому закликав ліквідувати бойовиків, які прийдуть на інспекцію до Шумів.



Пост Бутусова у фейсбуці про інспекцію біля Шумів / Скриншот

Через кілька годин, уночі проти 10 вересня, на фейсбук-сторінці "503 Окремого батальйону морської піхоти" (саме цей підрозділ розташований біля Шумів і саме його позиції зібралися інспектувати спільно з бойовиками) опублікували заяву такого змісту:

"Борсуки" демонстрували й будуть демонструвати міць та холодний розум , готові до будь-яких дій зі сторони агресора та готові вступити в бій – за рішенням командування Об'єднаних сил.

, готові до будь-яких дій зі сторони агресора та готові вступити в бій – за рішенням командування Об'єднаних сил. А от "диванних теоретиків" та "самопроголошених світил пера" військові просять: "Не перемішуйте наше ім'я з політичними інсинуаціями".



Пост військових, які служать біля Шумів / Скриншот Пост військових, які служать біля Шумів / Скриншот

До теми Ймовірно, терористи вживають щось психотропне, – військовий про заяву Пушиліна

Коротко про ситуацію біля селища Шуми

Ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін пригрозив напасти на позиції ЗСУ зранку 7 вересня. Мовляв, українці порушили режим тиші й копають якісь укріплення (ОБСЄ це, звісно, спростувала).

Обстріл не відбувся, але на Донбасі загострилася ситуація. Зокрема, 6 вересня загинув військовий ЗСУ. Перемир'я без втрат тривало до того 41 день – з 27 липня.

Потім бойовики кілька разів переносили дату нападу, а зрештою передумали й запросили терміново зібрати Тристоронню контактну групу.

9 вересня засідання ТКГ відбулося. Саме там вирішили провести інспекцію в Шумах спільно делегацією України, ОБСЄ та бойовиків.

Шуми – гаряча точка останніх днів: розташування на карті