Військові вважають заяву Пушиліна про обстріл українських позицій, які він назвав "незаконно зведеними спорудами", нісенітницею. Вони навіть припустили, що терористи можуть вживати "щось психотропне".

Військовослужбовець 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко заявив в ефірі 24 каналу, що саме він з побратимами контролює ті позиції, про які говорив Пушилін.

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"Новими їх (ці території – 24 канал) назвати не можна. Вони з'явились значно раніше, ніж оголосили режим тиші. Я не знаю, що вживають терористи, але це напевно щось психотропне", – ствердив Годзенко.

Він наголосив, що, попри заяву Пушиліна, ці українські позиції все ж не атакували.

Прийшли вони хіба у своїх фантазіях. Сьогодні терористи разом зі своїми російськими кураторами на війну не прийшли. Чи запізнилися – не знаю,

– зазначив військовослужбовець.

Довідка. Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін 5 вересня 2020 року заявив, що частково контрольовані ним збройні формування в понеділок, 7 вересня, обстріляють українські позиції поблизу Горлівки. Пушилін навіть видав відповідний "указ" про обстріл укріплень ЗСУ. Він додав, що ці укріплення – "незаконно зведені споруди".

► Що кажуть військові про режим тиші

Військовослужбовці 503 окремого батальйону морської піхоти не вірять, що режим тиші триватиме довго. "Ми бачили вже понад 20 режимів тиші і кожен раз їх зривали росіяни та підконтрольні їм терористи. Я не можу стверджувати, бо я не високий генерал чи політик, але ми не сильно віримо, що протримається цей режим тиші. Цілком впевнені, що як завжди його зірвуть терористи з москвичами", – зауважив Годзенко.

Також, за його словами, режим тиші, який почав діяти 27 липня 2020 року, насправді так довго не тривав. "До прикладу, на нашій ділянці ворог протримався 12 годин і 10 хвилин перед тим, як вперше відкрити вогонь по наших позиціях", – наголосив Годзенко.

Що відомо про режим тиші

Про нове перемир'я домовились на засіданні Тристоронній контактної групи. Чинності набрала домовленість 27 липня 2020 року.

Як відомо, така угода передбачає не тільки заборону на застосування вогню. Не можна також здійснювати наступальні й розвідувально-диверсійні дії, використовувати літальні апарати, розміщувати важке озброєння у населених пунктах. Також є ще низка інших заборон.

Варто зазначити, що вище військове керівництво та президент запевнили, що українські військові зможуть відкривати вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу