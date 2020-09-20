Через те, що у 2020 році над Атлантикою формувалось багато тропічних штормів, у Національному центрі ураганів США закінчилися назви для них.

Річ у тім, що кожного року метеорологи готують 24 імені для ураганів. Список закінчується тими, які починаються з літери W, передає The Guardian.

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Водночас список, за яким ураганам підбирають імена, виключає такі літери, як Q, U, X, Y і Z.

Як тільки список вичерпує себе, система переходить на грецький алфавіт.

Зверніть увагу! У 2020 році сформувалися вже 23 тропічні шторми, всі отримали свої імена. 18 вересня використали останнє імʼя, що дісталося шторму Вілфред. Він сформувався за 965 кілометрів на захід від островів Кабо-Верде.

Грецький алфавіт раніше використовувався тільки один раз – у 2005 році, коли імена отримали 27 штормів.

За даними метеорологів, більшість тропічних штормів цього року формуються ближче до США, ніж зазвичай. Їх частоту пов’язують із підвищеною температурою поверхні моря.