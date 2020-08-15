У білоруському місті Гродно 15 серпня на протести вийшли військові Сил спеціальних операцій Білорусі. Десантники виступили на підтримку білоруських протестувальників.

Про акцію білоруських десантників повідомляє видання "Радыё Свабода".

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Назву військові назвали лаконічно: "Ми з народом". Плакати з таким гаслом вони несли з собою. Десантники також несли з собою квіти, які роздавали дівчатам довкола.

Вони таким чином пройшли центром міста мирною ходою. Люди довкола підтримували десантників, аплодували їм, дякували й обіймали.

Акція десантників на підтримку протестів у Білорусі: дивіться фото

Місто Гродно в Білорусі: карта

Коротко про білоруських десантників: