Ми не можемо порівнювати ці території, – Зеленський про обмін Донбасу на прикордонні території

Під час мирних переговорів Україна не обговорює обмін невеликих прикордонних територій на Донбас. Президент наголосив, що кордонні області ворогу важко утримати, а Донбас залишається ключовою метою Кремля.

Про це глава держави заявив під час розмови із медіа.

Чи може Україна обміняти прикордонні території на Донбас?

Зеленський пояснив, що не можна порівнювати захоплені росіянами території прикордонних областей, зокрема Сумщини та Харківщини, із Донбасом. За його словами, ворожа армія розуміє, що їй буде важко довго утримувати частину цих земель.

Прийде момент і Сили оборони витіснять їх із цих українських територій,

– наголосив Зеленський.

Натомість Донбас має стратегічне значення для Кремля, тому він залишається основною метою російської армії.

Водночас українська влада не планує обмінювати менші території на великі ділянки Донбасу, які нині перебувають під контролем українських сил.

Президент додав, що хоч апетити Росії трохи зменшились, вона все ще прагне захопити схід України. Тож його позиція щодо обміну територій залишається незмінною.

Коли відбудуться наступні переговори із Росією та США?