Ми продовжуємо працювати, – Єрмак

У цьому запевнив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує 24 канал. За його словами, сам він приїхав до ОП о 6 ранку 24 лютого, і президент України Володимир Зеленський уже був на своєму робочому місці.

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З цієї секунди ми вже не поверталися додому і перебуваємо в Офісі Президента. Так само як і вся українська влада. Ми продовжуємо працювати,

– підкреслив Єрмак.

Він додав, що у такому ж режимі 24/7 працюють і юристи, які відстоюють інтереси нашої країни у міжнародних судах, вже подали і продовжують подавати позови проти держави-агресорки, пов'язані з цинічною війною, яку вона веде на українській території. За словами керівника ОП, ця робота триватиме й надалі.

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