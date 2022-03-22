Таку думку озвучив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає 24 канал.

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Нині ризики для світу настільки зросли, що вести бізнес з Росією as usual ніхто не дозволить,

– повідомив Андрій Єрмак.

Він зауважив, що на Заході часто говорять про те, що Росії доведеться платити за агресію. Та важко уявити, де та межа, коли керівництво Росії скаже "це занадто дорого".

"Треба розуміти, що наратив перемоги за будь-яку ціну є не лише пропагандистським штампом, Москва його неодноразово використовувала", – додав Єрмак.

До слова, раніше в Офісі Президента повідомили, що санкційний тиск на Росію за агресію проти України тільки набирає обертів. В ОП вважають, що світ знайшов найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту.

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