Маленька дівчинка з Вашингтона, США віддала усі свої заощадження для підтримки України.

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Важливий жест дівчинки з США

Йдеться про 7-річну дівчинку Адару. Це донька провідної експертки по Україні Мелінди Харинг з Atlantic Council. Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму дописі наголосив, що Україна уже виграла цю війну, адже нас підтримує майбутнє.

Мелінда Харинг написала у фейсбук, що допомогти можуть усі: пожертвами, молитвами, поширенням інформації проти жорстокості Володимира Путіна. За її словами, вони мають на меті зібрати 50 тисяч доларів на медичні засоби.

Дівчинка з США віддала свої збереження для України / Фото фейсбук Мелінди Харинг

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Це Адара. Їй 7 рочків. Це дочка Melinda Haring. Живе в Вашингтоні. Пожертвувала для підтримки України свої заощадження і закликає так зробити дорослих в США. Саме тому Україна ВЖЕ виграла цю війну. Бо за нас саме майбутнє. Переможемо!

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