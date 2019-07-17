Ми – сильніші серцем, – український захисник про війну на Донбасі

Бої на фронті не стихають. Те, що у зведеннях штабу ООС звучить як звичайні цифри, в реальності завдає подекуди й смертельного удару. Та 16 липня обійшлося без втрат для українських військових.

Найгарячіше було у Широкиному, на околицях Авдіївки, Луганському та Кримському.

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Неспокійно й біля самого Донецьку. Боєць з позивним "Балтика" дав інтерв'ю, ні на крок не відходячи від спостережної позиції.



Потрібно постійно спостерігати за позиціями

Довкола – рясна "зеленка", через яку ворог постійно намагається пройти.

Може підійти з різних сторін. От щоб не пройшов, треба спостерігати. Буває, що просвічується вночі, де вони перебувають і як переміщуються по окопу,

– розповів "Балтика".

Окрім роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп наші позиції регулярно обстрілюють. У хід йде все: від автомата до мінометів. Нещодавно один з побратимів отримав поранення ворожим пострілом з зенітної установки.

"Це було, коли ми зайшли сюди. Хлопець не встиг добігти до укриття й поранило йому ногу. Дзвонив нам, в нього все нормально", – розповів боєць "Кук".



Боєць "Кук"

Використовує ворог й власноруч модифіковані боєприпаси. Попри це, українські воїни кажуть, що там, на фронті, розуміють, що від ворога відрізняються чи не на генетичному рівні.

"Навіть попри атомні бомби, озброєння – ми набагато сильніші, ніж вони. Ось тут (показує на серце – 24 канал)", – наголосив військовослужбовець Олег.