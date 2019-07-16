Росія перекидає на Донбас додаткові снайперські підрозділи, – розвідка

Росія перекидає на тимчасово окуповані території Донбасу додаткові снайперські підрозділи. Вони озброєні снайперськими гвинтівками іноземного виробництва. Усе це попри цинічні заяви Москви, що на Сході України нібито немає військових РФ, і вона не контролює бойовиків.

Міністерство оборони України з посиланням на розвідку повідомляє, що командування окупаційних військ робить усе, аби посилити психологічний вплив на військових українських силових структур.

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Спостерігається збільшення втрат особового складу у передових підрозділах Об’єднаних сил за рахунок перекидання з території РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських підрозділів,

– розповіли у Міноборони.

Окрім того, Росія намагається недопустити викриття вищого офіцерського складу Збройних сил РФ, що проходить службу в органах військового управління 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів на окупованому Донбасі. Для цього Кремль посилив їх охорону підрозділами спеціального призначення.

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?РФ утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У той же час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.



Звідки Росія може напасти на Україну: карта / інфографіка 24 каналу