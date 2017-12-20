Ми готові зустріти будь-який сценарій, – Порошенко про війну на Донбасі
19:41, сьогодні 40 Читать новость на русском
Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація на Сході України загострюється, але Україна готова до боротьби.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Він розповів, що ввечері 19 грудня вперше за багато днів, були нанесені удари по українських позиціях із систем залпового вогню "Град".
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Водночас, Глава держави зазначив, що переконаний в силі українського війська, яке відбудували спільними зусиллями.
Також президент розповів, що прийняв рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі.
Ми готові зустріти будь-який сценарій,
– зазначив Порошенко.
Джерело: 24 Канал
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