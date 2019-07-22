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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Ми відкриті до діалогу, але про коаліцію говорити не доводиться, – Разумков

      2612 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / 24 канал

      "Слуга народу" готова до діалогу з усіма партіями, які проходять до парламенту, проте говорити про коаліцію – рано. Поки президентська партія набирає достатньо голосів, аби сформувати власну більшість.

      Про це під час брифінгу розповів журналістам лідер політсили Дмитро Разумков.

      До теми: "Слуга народу" може отримати монобільшість у парламенті

      Ми відкриті до будь-якого діалогу, але станом будемо виходити з остаточних результатів. Співпрацювати в Раді ми зможемо з тими партіями, які будуть збігатися з нами в ідеологічних рамках, у світогляді й у базовому баченні майбутнього нашої країни,
      – сказав він.

      Водночас, Разумков додав, що говорити про коаліцію поки не доводиться.

      "Ми бачимо наші хороші результати і поки не знаємо, як виглядатимуть результати наших опонентів чи колег по Раді", – загадково додав лідер "Слуги народу".

      Увага! Станом на 11 ранку ЦВК підрахувала половину голосів виборців. Згідно з оприлюдненими даними, "Слуга народу" лідирує з результатом 42,44%, далі слідує "Опозиційна платформа – за життя" – 12,87%, третя позиція за "Європейською Солідарністю" – 8,65%, пасуть задніх, але все ж долають 5-% бар’єр ВО "Батьківщина" (8,02%) і "Голос"(6,39%).

      екзит-пол
      Офіційні результати екзит-полу: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Слуга народу Коаліція Дмитро Разумков
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