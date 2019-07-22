Ми відкриті до діалогу, але про коаліцію говорити не доводиться, – Разумков

"Слуга народу" готова до діалогу з усіма партіями, які проходять до парламенту, проте говорити про коаліцію – рано. Поки президентська партія набирає достатньо голосів, аби сформувати власну більшість.

Про це під час брифінгу розповів журналістам лідер політсили Дмитро Разумков.

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Ми відкриті до будь-якого діалогу, але станом будемо виходити з остаточних результатів. Співпрацювати в Раді ми зможемо з тими партіями, які будуть збігатися з нами в ідеологічних рамках, у світогляді й у базовому баченні майбутнього нашої країни,

– сказав він.

Водночас, Разумков додав, що говорити про коаліцію поки не доводиться.

"Ми бачимо наші хороші результати і поки не знаємо, як виглядатимуть результати наших опонентів чи колег по Раді", – загадково додав лідер "Слуги народу".

Увага! Станом на 11 ранку ЦВК підрахувала половину голосів виборців. Згідно з оприлюдненими даними, "Слуга народу" лідирує з результатом 42,44%, далі слідує "Опозиційна платформа – за життя" – 12,87%, третя позиція за "Європейською Солідарністю" – 8,65%, пасуть задніх, але все ж долають 5-% бар’єр ВО "Батьківщина" (8,02%) і "Голос"(6,39%).



Офіційні результати екзит-полу: інфографіка 24 каналу