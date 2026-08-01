Намагається збити більшу вигоду: чому Польща затягує з передачею літаків Україні

Переговори щодо передачі винищувачів МіГ-29 між Україною та Польщею тривають. Затягування процедури може свідчити, що Європа виходить за рамки об'єднання зусиль протидії ворогу.

Про це 24 Каналу розповів директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський, зауваживши, що нещодавно по Польщі прилетіла ракета, і, відповідно, якби країна вчасно передала МіГ-29, можливо, у нас був би на один літак більше, який би цю ракету перехопив. Однак поляки думають зовсім про інше.

Польща затягує з передачею літаків Україні

Директор із розвитку оборонного підприємства зауважив, що Польща думає виключно в рамках своєї безпеки й намагається витягнути максимально можливі інструменти або технології з України, щоб забезпечити власні виробничі потужності. Вона не просить передати якісь засоби — вона просить технології. Тобто хоче виготовляти це самостійно.

Зауважте! Тим часом заступниця міністра національної оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька повідомила, що українська сторона вже надала конкретну пропозицію. Вона передбачає передачу польських літаків в обмін на українські безпілотники.

Оборонний бюджет Польщі чи не найбільший в Європі. За останній час країна скупила велику кількість південнокорейського озброєння. Тобто поляки активно вкладаються в напрямки мілітарної технології.

Храпчинський пояснив наміри Польщі щодо літаків: дивіться відео

Додатково треба пригадати, що Польща є виробником пускових установок М903 для Patriot, і зараз залучена до створення системи оглядової радіолокації для тих же Patriot.

І знову-таки повертаємося до питання: а чи насправді є в Європі об'єднана стратегія розвитку ОПК і об'єднана стратегія оборонної спроможності? Те, що ми бачимо, – окремі європейські країни закуповують собі окремі рішення. Фрагментованість європейського ринку дає нам розуміння, чому Польща вимагає виключно від України якихось технологій для того, щоб виготовляти самостійно. Тобто немає досі об'єднаної Європи в протидії ворожій агресії Росії,

– пояснив він.

Храпчинський додав, що й надалі будуть такі випадки, коли будуть залітати дрони в Румунію, а ракети в Польщу, поки Європа нарешті не об'єднає зусилля не лише намірами, а й ініціативами, які пропонує Україна (наприклад, Drone Deal чи експорт українського озброєння).

Тобто без об'єднання Європи ми і далі будемо бачити різноманітні вимоги від Польщі і, можливо, інших країн, які будуть обмежувати в наданні нам тої зброї, яка, зокрема, захищає й їх також.