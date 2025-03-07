З чим це може бути пов'язано, розповів 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Він додав, що насправді проблема не з "Кинджалами", а з самими літаками МіГ-31К.

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Чому росіяни стали рідше використовувати МіГ-31К

МіГ-31К – це старий радянський літак, який був перероблений для експлуатації ракет типу "Кинджал". Винищувач не має жодних систем самозахисту від можливих засобів ураження, тобто не має засобів радіолокації. Їх зняли з літака, тому що засіб РЛС, який на ньому був встановлений, важить близько 1 тонни.

Для того, щоб зменшити вагу літака, РЛС прибрали,

– зазначив Храпчинський.

Двигуни МіГ-31К мають дуже обмежений ресурс роботи. Навіть імітація пуску ракети "Кинджал" коштуватиме літаку значного часу експлуатаційних годин.

Літак МіГ-31К може зробити лише 75 пусків, після чого потрібно замінювати двигун,

– мовив ексофіцер Повітряних сил.

За його словами, перерви між використанням МіГ-31К показують, що літаки потребують або ремонту, або міжрегламентного ремонту, щоб надалі їх можна було експлуатувати.

До того ж коли ці літаки базувалися в Білорусі у них часто були пожежі, зокрема через загоряння у внутрішній камері двигунів. Отже, найбільша проблема МіГ-31К у двигунах, тому зараз Росія їх менше експлуатує.

До слова, базова оцінка можливої кількості МіГ-31 на зберіганні у росіян може варіюватися у діапазоні від 130 до 150 машин. Проте цифра може виявитись меншою.