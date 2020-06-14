Нарешті головний у Києві: Тищенко очолив столичний осередок "Слуги народу"
Нардепа Миколу Тищенка обрали керівником Київської міської організації "Слуга народу". Кандидатуру парламентаря-ресторатора затвердила Вища рада партії.
Тищенка затвердила Вища рада партії
Про нову посаду Тищенка повідомляють на сайті президентської політсили.
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Для мене сьогодні особливий день — я очолив київський осередок партії "Слуга народу". Ми створюємо справжню народну партію, яка прийшла в політику надовго. Ми були, є і будемо відкритими для киян і для всіх тих, хто хоче будувати нову й сильну Україну та по-справжньому європейський Київ. Для мене це велика честь!
– наголосив Тищенко.
Хто є членами міської ради парторганізації Києва:
- Олександр Ткаченко;
- Андрій Холодов;
- Ганна Бондар;
- Мар'яна Безугла;
- Людмила Буймістер;
- Роман Грищук;
- Дмитро Гурін;
- Артем Дубнов;
- Леся Забуранна;
- Максим Перебийніс;
- Анна Пуртова;
- Сергій Швець;
- Богдан Яременко;
- Олександр Юрченко.
"Слуга народу" обрала керівників осередків у багатьох регіонах
Зазначимо, що 14 червня у "Слузі народу" призначили керівника Криворізької міської партійної організації та керівників у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Мерські амбіції Тищенка
Миколу Тищенка не раз називали одним з можливих кандидатів на виборах мера Києва. Щоправда, для цього йому доведеться перемогти у праймеріз – попередньому голосуванні, на якому обиратимуть одного кандидата від "Слуги народу".
Коли відбудуться вибори мера Києва?За нового міського очільника кияни голосуватимуть 25 жовтня 2020 року. У цей час в Україні відбуватимуться місцеві вибори, на яких обиратимуть голів і депутатів рад більшості населених пунктів України, а також депутатів обласних рад.
Тищенко не раз попадав у курйозні моменти: перелік
- Микола Тищенко разом зі своєю командою поповнив запаси піску на дитмайданчиках Києва. Помпезність, з якою про це повідомив нардеп, викликала у соцмережах бурхливу реакцію.
- Тищенко вирішив проїхатися у громадському транспорті під час карантину. Так він перевіряв стан транспорту та дотримання там санітарних умов. Подейкували, нардеп не заплатив за проїзд, "бо депутат". Втім, цю інформацію Тищенко спростував.
- А ще був скандал зі "штабом" у ресторані Тищенка – "Велюрі". Журналісти-розслідувачі дізналися, що до закладу нардепа, попри карантинні заборони, приходять відвідувачі.
- Також "слуга народу" примудрився "привітати українців зі святом" – Чорнобильською катастрофою.
- Тищенко пояснював своє розуміння формули Штайнмаєра, використовуючи такі метафори, як "надувна лялька" та "насос".