Нардепа Миколу Тищенка обрали керівником Київської міської організації "Слуга народу". Кандидатуру парламентаря-ресторатора затвердила Вища рада партії.

Тищенка затвердила Вища рада партії

Про нову посаду Тищенка повідомляють на сайті президентської політсили.

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Для мене сьогодні особливий день — я очолив київський осередок партії "Слуга народу". Ми створюємо справжню народну партію, яка прийшла в політику надовго. Ми були, є і будемо відкритими для киян і для всіх тих, хто хоче будувати нову й сильну Україну та по-справжньому європейський Київ. Для мене це велика честь!

– наголосив Тищенко.

Хто є членами міської ради парторганізації Києва:

Олександр Ткаченко;

Андрій Холодов;

Ганна Бондар;

Мар'яна Безугла;

Людмила Буймістер;

Роман Грищук;

Дмитро Гурін;

Артем Дубнов;

Леся Забуранна;

Максим Перебийніс;

Анна Пуртова;

Сергій Швець;

Богдан Яременко;

Олександр Юрченко.

"Слуга народу" обрала керівників осередків у багатьох регіонах

Зазначимо, що 14 червня у "Слузі народу" призначили керівника Криворізької міської партійної організації та керівників у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Зверніть увагу! Київський обласний осередок партії "Слуга Народу" 14 червня очолив скандально відомий нардеп Олександр Дубінський.

Мерські амбіції Тищенка

Миколу Тищенка не раз називали одним з можливих кандидатів на виборах мера Києва. Щоправда, для цього йому доведеться перемогти у праймеріз – попередньому голосуванні, на якому обиратимуть одного кандидата від "Слуги народу".

Коли відбудуться вибори мера Києва? За нового міського очільника кияни голосуватимуть 25 жовтня 2020 року. У цей час в Україні відбуватимуться місцеві вибори, на яких обиратимуть голів і депутатів рад більшості населених пунктів України, а також депутатів обласних рад.

Тищенко не раз попадав у курйозні моменти: перелік