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У Миколаєві чули вибухи, місто під атакою БпЛА

Дмитро Усик
У Миколаєві чули вибухи, місто під атакою БпЛА
Миколаїв під атакою БпЛА 8 липня / Колаж 24 Каналу

У ніч проти 8 липня ворог знову спрямував "Шахеди" на Україну. На тлі атаки у Миколаєві чули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням міського голову Олександра Сєнкевича.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

О 2:29 Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві було чутно вибух.

Загроза дронів триває. Вся інформація – згодом,
– написав він.

Повітряна тривога на Миколаївщині лунає від 2:03. За мить до вибухів Повітряні сили попереджали містян про дрон у напрямку обласного центру.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інших загрозах для всіх областей України читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, внаслідок попередньої атаки дронів на Миколаїв у місті були пошкоджені 10 житлових будинків, заклад харчування та банк. Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці.