У Миколаєві чули вибухи, місто під атакою БпЛА

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням міського голову Олександра Сєнкевича.
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Що відомо про вибухи у Миколаєві
О 2:29 Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві було чутно вибух.
Загроза дронів триває. Вся інформація – згодом,
– написав він.
Повітряна тривога на Миколаївщині лунає від 2:03. За мить до вибухів Повітряні сили попереджали містян про дрон у напрямку обласного центру.
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Зауважимо, внаслідок попередньої атаки дронів на Миколаїв у місті були пошкоджені 10 житлових будинків, заклад харчування та банк. Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці.