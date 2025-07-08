У Миколаєві чули вибухи, місто під атакою БпЛА

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням міського голову Олександра Сєнкевича.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

О 2:29 Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві було чутно вибух.

Загроза дронів триває. Вся інформація – згодом,

– написав він.

Повітряна тривога на Миколаївщині лунає від 2:03. За мить до вибухів Повітряні сили попереджали містян про дрон у напрямку обласного центру.