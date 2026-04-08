У Миколаєві прогриміла серія вибухів: місто атакували безпілотники

Надвечір 8 квітня у Миколаєві прогриміло декілька вибухів. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників на місто.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про атаку на Миколаїв?

Повітряна тривога у Миколаївському районі почала лунати о 20:20. Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників на місто з півдня.

Вже о 20:35 прогримів перший вибух. За 10 хвилин було чутно іще два. Місцеві телеграм-канали припускають, що у Миколаєві працювали сили ППО.

Наразі подробиці обстрілу та наслідки руйнувань уточнюються.

