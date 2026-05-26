У Миколаєві прогриміли вибухи

З самого ранку 26 травня Миколаїв опинився під атакою ворожої армії. У місті було чутно кілька вибухів.

Що відомо про удар по Миколаєву?

Зазначимо, що тривогу в Миколаївському районі оголосили о 5:28. При цьому у Повітряних силах попереджали про ворожий дрон над містом.

Перше повідомлення про вибух надійшло близько 5:46, згодом мешканці Миколаєва чули повторні вибухи. Про вибух писав і мер міста Олександр Сєнкевич.

Відбій повітряної тривоги в місті дали о 6:18.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки немає. Вочевидь, місцева влада надасть ці дані пізніше.

Які ще міста останнім часом були під ударом ворога?

Напередодні ввечері в Одесі пролунав сильний вибух після повідомлень про швидкісну ціль у напрямку області. За даними моніторингових каналів, Росія могла застосувати балістичні ракети з Криму, а також дрони-камікадзе.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про комбіновану ракетно-дронову атаку на регіон. Також повідомлялося про пошкодження інфраструктурного об'єкта, а також про вибиті вікна в навчальному закладі та житлових будинках. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, один із них помер від отриманих травм.

Вибухи ввечері 25 травня лунали й у Сумах через загрозу БпЛА. Також протягом дня окупанти обстріляли Краматорськ, Павлоград та Дніпро.