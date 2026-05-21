У Миколаєві прогримів вибух: у напрямку міста рухалися ворожі дрони
- У Миколаєві під час повітряної тривоги 21 травня пролунав вибух.
- Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.
У Миколаєві під час повітряної тривоги 21 травня пролунав вибух. Перед цим у районі було оголошено небезпеку через загрозу повітряної атаки.
Також мешканців попереджали про рух безпілотників у напрямку міста. Про це повідомляли Повітряні Сили ЗС України.
Дивіться також Десятки тисяч родин без світла: ворог вгатив по енергетиці Одеси та Дніпропетровщини
Що відомо про атаку по Миколаєву?
У Миколаєві зранку 21 травня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим в районі близько 7 ранку оголосили тривогу через загрозу повітряної атаки.
Паралельно моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста з південного напрямку.
Наразі офіційної інформації щодо наслідків вибуху, роботи сил протиповітряної оборони або можливих влучань немає. Дані уточнюються.
Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Які ще міста постраждали внаслідок атаки 21 травня?
У ніч проти 21 травня російські війська атакували Кривий Ріг ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок обстрілу поранення отримав 34-річний чоловік, йому надали необхідну медичну допомогу, лікування він проходитиме амбулаторно. Також пошкоджено одне з підприємств у місті.
Вночі на Дніпропетровщині сили ППО збили 17 ворожих безпілотників. Водночас у Нікопольському районі окупанти завдали ударів дронами та артилерією по кількох громадах, пошкоджено інфраструктуру та підприємство, поранений 42-річний чоловік.
Внаслідок російського удару БпЛА по Новгород-Сіверському районі 21 травня загинула людина, ще дві постраждали. Загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі.
Ворог 21 травня атакував і Дніпро. Внаслідок удару постраждала 58-річна жінка. Медики на місці надали їй допомогу. Атака також пошкодила квартиру на 5 поверсі у п'ятиповерховому житловому будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будівлях. Близько 7 ранку у місті пролунав ще один вибух.