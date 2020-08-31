У Миколаївській області ухвалили рішення посилити карантинні обмеження, незважаючи на те, що регіон – у "зеленій зоні". Обласна влада вважає, що на такий крок слід було піти через швидке поширення коронавірусу.

Під забороною – дискотеки та нічні клуби

На Миколаївщині заборонили концерти, дискотеки та закрили нічні клуби. Про це інформує пресслужба Миколаївської ОДА.

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Також під заборону потрапила діяльність закладів громадського харчування, які також організовували дозвілля.

В ОДА наголошують, що наразі показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14. Допустимий рівень не повинен перевищувати показник 40.

Яка ситуація з коронавірусом на Миколаївщині? Станом на 31 серпня на Миколаївщині зареєстрували 1252 випадки коронавірусу, з них 28 – летальні. Від недуги одужала 581 особа.

МОЗ поділило Україну на карантинні зони

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. Поділ на зони постійно оновлюють, беручи до уваги зміни в епідеміологічній ситуації.



Зони адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу