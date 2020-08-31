Через погіршення епідеміологічної ситуації у районі проведення Операції Об'єднаних сил посилюють карантинні заходи. Нові правила почнуть діяти вже з 1 вересня.

Таку інформацію оприлюднили на сторінці штабу ООС у фейсбуці.

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Що змінитися з 1 вересня

З боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення Операції Об'єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів , що визначені в районі проведення ООС.

лінії проведення Операції Об'єднаних сил для , що визначені в районі проведення ООС. Продовжиться контроль перевізників та цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень введених урядом.

Щодо військовослужбовців операції Об'єднаних сил – посилено вимоги за дотриманням ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин та цивільним населенням,

– наголосили у штабі.

Крім цього, у штабі ООС нагадали про обов'язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції та використання особовим складом засобів індивідуального захисту.

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