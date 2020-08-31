У зоні проведення ООС посилюють карантин: нові правила
Через погіршення епідеміологічної ситуації у районі проведення Операції Об'єднаних сил посилюють карантинні заходи. Нові правила почнуть діяти вже з 1 вересня.
Таку інформацію оприлюднили на сторінці штабу ООС у фейсбуці.
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Що змінитися з 1 вересня
- З боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення Операції Об'єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів, що визначені в районі проведення ООС.
- Продовжиться контроль перевізників та цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень введених урядом.
Щодо військовослужбовців операції Об'єднаних сил – посилено вимоги за дотриманням ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин та цивільним населенням,
– наголосили у штабі.
Крім цього, у штабі ООС нагадали про обов'язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції та використання особовим складом засобів індивідуального захисту.
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