Протягом 30 серпня збройні формування РФ двічі порушили перемир’я. Ворог запустив квадрокоптер на Приазов'ї, а біля Мар'їнки здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї та дистанційне мінування.

Ситуацію в районі проведення операції повністю контролюють військові ЗСУ, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

Детальніше Порушення домовленостей на Донбасі: ворог запустив квадрокоптер на Приазов’ї

Українські захисники продовжують дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Однак за потреби готові реагувати на дії ворога.

На більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксували, однак без порушень перемир’я доба не минула.

Порушення умов тиші бойовиками

поблизу Мар’їнки війська окупанта здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї зі сторони РФ. Крім того, за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

війська окупанта здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї зі сторони РФ. Крім того, за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2. на Приазов’ї (поблизу Широкиного) зафіксували проліт ворожого квадрокоптера. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника.

Ці провокації противника не несли загрози українським бійцям, тому вони зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку доби 31 серпня на усіх ділянках фронту була тиша.

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