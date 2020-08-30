Проросійські бойовики 30 серпня порушили режим перемир'я на Донбасі. Спостерігачі зафіксували у районі Широкиного політ квадрокоптера.

Підсумки 30 серпня на Донбасі

Загалом протягом 30 серпня на Донбасі було спокійно. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Важливо Бойовики на Донбасі продовжують провокативні обстріли та інженерні роботи

У штабі ООС наголосили, що ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша,

– мовиться у повідомленні.

Натомість у Приазов’ї зафіксували факт порушення домовленостей досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи. У районі Широкиного окупанти запустили квардокоптер.

"Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", – пояснили у штабі ООС.

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Підсумки минулої доби

Впродовж 29 серпня ворог двічі порушив домовленості, досягнуті 22 липня. Неприцільні постріли зі стрілецької зброї російсько-окупаційні війська здійснили неподалік Зайцевого. Крім того, зафіксували факт здійснення противником інженерних робіт у бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.

Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат на поранень у лавах Об'єднаних сил не було,

– додали у штабі ООС.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу