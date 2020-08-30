Викрадення українців на окупованих територіях: МЗС закликає світ відреагувати
У МЗС України закликали міжнародну спільноту не оминати увагою долю людей, викрадених або зникли безвісти в окупованому Криму та на Донбасі. У більшості випадків наявні факти причетності до цього Росії.
Масові викрадення українців на окупованих землях
До міжнародного дня жертв насильницьких зникнень відповідну заяву оприлюднило МЗС України.
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У міністерстві зазначають, що наразі прокуратура Криму та Севастополя здійснює процесуальне керівництво у 115 кримінальних провадженнях за 117 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.
У більшості випадків виявили факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади,
– йдеться у повідомленні.
Зафіксували також випадки залякувань родичів зниклих, свідків та відсутність ефективного розслідування. Більшість жертв насильницьких зникнень на окупованому півострові – кримські татари.
Викрадення належно не розслідували
- У повідомленні нагадують про викраденого та вбитого в березні 2014 року Решата Аметова.
- А також Ервіна Ібрагімова, члена регіонального Меджлісу Бахчисарая та виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, який відкрито висловлювався проти окупації. Його викрали 24 травня 2016 року. Доля чоловіка досі невідома.
В обох випадках правозахисники звинувачують окупаційну владу у відсутності ефективного розслідування.
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Звернення України до міжнародних інстанцій
Міністерство нагадує: щодо насильницьких зникнень в окупованому Криму Україна у 2017 році подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії. У ній йшлося про порушення російською стороною Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
У МЗС додають, що світова спільнота має тримати такі порушення Росії у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ.