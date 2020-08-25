Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна була допустити, щоб Росія анексувала Крим. Однак запевнив, що територія згодом повернеться під контроль України, а винні в анексії точно будуть покарані.

Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю euronews, що "ситуація з Кримом дуже складна" і наголосив, що Росія категорично не хоче на цю тему говорити.

Цікаво Швидше за мене ніхто не завершить: Зеленський хоче закінчити війну на Донбасі у цьому році

"Скажу вам чесно, я багато про це думав. В "нормандському форматі" ніхто не хоче говорити про Крим, тим більше Росія. Я підняв це питання. Але ми весь час присвятили Донбасу. Росія не хоче про це говорити, ми все це розуміємо", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна не повинна була дозволити Росії відібрати Крим.

Ми не повинні були цього дозволити. Але сьогодні ми не можемо картати себе за те, що так вийшло. Я впевнений, що в один прекрасний день всі будуть нести за це відповідальність. У цьому брало участь багато людей,

– зауважив Зеленський.

Зеленський: Немає міцної платформи для обговорення питання Криму

На думку Зеленського, немає серйозного і ефективного майданчика для обговорення питання повернення Криму Україні, крім міжнародних переговорів і домовленостей з нашими іноземними партнерами, які привели до санкцій і тиску на Росію за незаконну анексію.

"Колишній президент сказав, що ми рухаємося вперед і багато чого зроблено для того, щоб повернути Крим. Дійсно, є судові процеси, є міжнародні переговори. Однак я вам чесно скажу – зараз немає міцної платформи для підняття цього питання", – запевнив Зеленський.



Ба більше, президент запевнив, що, найімовірніше, такої платформи за ці 6 років не було створено взагалі.

Крім санкцій, і я дуже вдячний нашим партнерам за ці санкції. Ми їх обговорювали, і наші партнери продовжують їх. Це не тільки Європа, але і США і інші країни, які дуже допомагають,

– сказав Зеленський.

Він запевнив, що точно "буде щось робити ще", аби Крим повернути Україні.

Що важливіше: війна на Донбасі чи повернення Криму

Володимир Зеленський запевнив, що обидві ситуації в пріоритеті: і війна на Донбасі, і повернення Криму.

Я не бачу різниці між ними. Лише одна – на Сході гинуть люди. З цього людського фактора, для мене особисто, ситуація там основна. Але вони на одному рівні, тому що обидві території наші, вони повинні повернутися,

– зазначив Зеленський.

На запитання журналістки: "Коли повернуться території?" президент відповів загадково. "Як інколи говорять у фільмах – ви будете перші, хто про це дізнається", – підсумував президент.