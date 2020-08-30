Протягом 29 серпня збройні формування РФ двічі порушили перемир’я. Вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки бойовики проводили інженерні роботи. Пізніше біля Зайцевого здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими військовими, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Українські захисники продовжують дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Однак за потреби готові реагувати на дії ворога.

Війська окупанта двічі порушили умови перемир’я:

вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки проводили інженерні роботи у сторону українських позицій біля Водяного ;

у сторону українських позицій ; після обіду здійснили неприцільні провокативні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку 30 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігається тиша, обстрілів зі сторони бойовиків не зафіксували.

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Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу