На Миколаївщині почалася активна фаза стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2020". Президент Володимир Зеленський особисто завітав на полігон "Широкий Лан", аби наживо побачити роботу американського протитанкового ракетного комплексу Javelin. Але у відповідальний момент зброя не спрацювала.

Відповідну інформацію підтвердив начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє "Укрінформ".

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За словами Залужного, наразі військові з'ясовують причини, чому зброя не спрацювала.

Javelin не спрацював, ракета не вилетіла. Можливо, це помилка оператора, може щось інше, треба розбиратися, зараз точно сказати не можу,

– сказав Залужний.

За винятком цього інциденту, хід навчань проходить успішно.

Що відомо про Javelin? Це ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Його взяли на озброєння армії США у 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України.

Додамо, що навчання на Миколаївщині відбуваються у межах стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2020". Основні завдання – наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.