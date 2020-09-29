Справа Марківа: у суді розглядають апеляцію, що каже Україна
У Мілані 29 вересня розпочалося засідання апеляційного суду у справі бійця української Національної гвардії Віталія Марківа. МВС очікує для нього виправдального вироку.
Українська сторона робить все можливе для звільнення Марківа. Про це повідомили у МВС.
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Що кажуть в МВС про справу Марківа
У відомстві наголосили, що Марківа "бездоказово і безпідставно звинуватили судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокелле, який загинув в Слов'янську в травні 2014 року".
В міністерстві зазначили, що сподіваються на позитивне рішення для Марківа.
Ми очікуємо від апеляційного суду Мілана тільки одного можливого вироку – виправдального!
– зазначили у відомстві.
Як проходить судове засідання
Як повідомляє Укрінформ, слухання розпочалося на пів години пізніше. До зали пустили тільки учасників процесу, рідних та деяких журналістів.
Марків на суді в Італії / Фото Укрінформ
На підтримку Марківа під будівлею суду зібралося близько 40 українців. Вони вишикувалися у білих сорочках з плакатами та портретами нацгвардійця в руках.
Мітинг на підтримку Віталія Марківа у Мілані / Фото Укрінформ
Справа нацгвардійця Марківа: головне
- Віталій Марків – український нацгвардієць, що воював на Донбасі у 2014 році.
- Його затримали 30 червня 2017 року в Італії. Марківу закидають причетність до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронов. Сам військовий усе відкидає.
- У липні 2019 року нацгвардійця визнали винним і засудили до 24 років ув'язнення.
- Адвокати Марківа подали на це рішення апеляцію. Її почали розглядати навесні 2020 року, але через епідемію COVID-19 процес перенесли на 29 вересня.
- Докази, які зібрала українська сторона є вичерпними й переконливими. За останні місяці Україна провела низку експертиз, що доводять непричетність Марківа до вбивства.