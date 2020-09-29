У Мілані 29 вересня розпочалося засідання апеляційного суду у справі бійця української Національної гвардії Віталія Марківа. МВС очікує для нього виправдального вироку.

Українська сторона робить все можливе для звільнення Марківа. Про це повідомили у МВС.

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Що кажуть в МВС про справу Марківа

У відомстві наголосили, що Марківа "бездоказово і безпідставно звинуватили судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Рокелле, який загинув в Слов'янську в травні 2014 року".

В міністерстві зазначили, що сподіваються на позитивне рішення для Марківа.

Ми очікуємо від апеляційного суду Мілана тільки одного можливого вироку – виправдального!

– зазначили у відомстві.

Як проходить судове засідання

Як повідомляє Укрінформ, слухання розпочалося на пів години пізніше. До зали пустили тільки учасників процесу, рідних та деяких журналістів.



Марків на суді в Італії / Фото Укрінформ

На підтримку Марківа під будівлею суду зібралося близько 40 українців. Вони вишикувалися у білих сорочках з плакатами та портретами нацгвардійця в руках.



Мітинг на підтримку Віталія Марківа у Мілані / Фото Укрінформ

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