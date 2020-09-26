Адвокати нацгвардійця Віталія Марківа заявили, що мають приблизно 20 нових свідків, які потенційно могли б свідчити у справі. За словами захисту Марківа, усі ці люди мають неоціненну для справи інформацію.

У справі можуть з'явитися 20 нових свідків

Захист Марківа має приблизно 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі. Про це повідомляє "Укріфнорм".

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Адвокати нацгвардійця наголосили, що інформацію свідків вказує на непричетність до трагедії Віталія Марківа.

Фактично наразі захист має близько 20 потенційних нових свідків, яких необхідно викликати, якщо суд дозволить відновити стадію збору доказів. Усі вони мають безцінну інформацію для справи Марківа,

– сказав партнер юридичної фірми Legance Avvocati Associati Ніколо Бертоліні Клерічі.

Водночас український адвокат, який представляє Україну у процесі, зазначив, що є нові свідки, які досі проживають у зоні конфлікту. Раніше вони відмовлялися свідчити через побоювання за своє життя. Багато солдатів, які могли бути свідками, зокрема, бійці з батальйону імені генерала Кульчицького були вбиті, а щоб знайти тих, хто повернувся з фронту і допитати їх, знадобився час.

У Міністерстві юстиції України наголосили, що Україна за надзвичайно короткий проміжок часу зуміла пройти всі процедури для забезпечення свого представництва у суді іноземної юрисдикції. Для належного захисту та збору доказів була залучена команда адвокатів з України та Італії.

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