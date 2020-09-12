Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала до апеляційного суду Мілану нові виправдувальні докази у справі. Нагадаємо, що українського військового звинувачують у загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Адвокати Марків передали нові докази до суду напередодні апеляційного процесу, який почнеться у Мілані 29 вересня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Нові докази у справі Віталія Марківа

Захисники солдата зазначили, що в основі нового доказового матеріалу закладені висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place ("Не в тому місці, не в той час"). Фільм стосується справи Роккеллі – Марківа.

Мовиться про кілька експериментів:

один стосується візуального контролю з гори Карачун , де були розташовані позиції українських військ, на місце трагічного випадку біля керамічного заводу.

, де були розташовані позиції українських військ, на місце трагічного випадку біля керамічного заводу. інший доказ – це балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Важлива деталь! Дослідження науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них на відстані приблизно 1 800 метрів з наявного у солдата автомата АК-74.

Тож, адвокати попросили долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (включно з експертами), а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

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Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

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