Справа Марківа: адвокати нацгвардійця передали вичерпні докази до суду
Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала до апеляційного суду Мілану нові виправдувальні докази у справі. Нагадаємо, що українського військового звинувачують у загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.
Адвокати Марків передали нові докази до суду напередодні апеляційного процесу, який почнеться у Мілані 29 вересня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Нові докази у справі Віталія Марківа
Захисники солдата зазначили, що в основі нового доказового матеріалу закладені висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place ("Не в тому місці, не в той час"). Фільм стосується справи Роккеллі – Марківа.
Мовиться про кілька експериментів:
- один стосується візуального контролю з гори Карачун, де були розташовані позиції українських військ, на місце трагічного випадку біля керамічного заводу.
- інший доказ – це балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.
Тож, адвокати попросили долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (включно з експертами), а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.
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Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.
Справа нацгвардійця Марківа: головне
- Віталій Марків воював на Донбасі на стороні України у 2014 році. Він був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького.
- 30 червня 2017 року Марківа затримали в Італії за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронов. Сам військовий усе відкидає.
- Суд над українським нацгвардійцем триває донині. У липні 2019 року в італійському місті Павія відбувся остаточний суд на Марківим. Нацгвардійця визнали винним і засудили до 24 років ув'язнення.
- Адвокати Марківа подали апеляцію на таке рішення. Її почати розглядати навесні 2020 року. Через епідемію коронавірусу процес перенесли на 29 вересня.