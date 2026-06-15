Скорее всего, речь идет о сети, через которую передается этот сигнал управления. Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил 24 Каналу, что БПЛА "Бандероль" очень точен.

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"В чем его опасность? В том, что он очень точен. То есть они могут выбрать себе какую-то цель. Это может быть даже подвижная цель, в частности, грузовик и так далее", – подчеркнул он.

По его словам, вероятно, захватчики будут наносить удары этими беспилотниками по объектам инфраструктуры. В частности, по теплоэлектростанциям, электрическим подстанциям и так далее. Ракета-дрон "Бандероль" – это одна из относительно новых разработок России.

Для нас здесь ничего нового нет. Мы умеем сбивать как дроны с двигателями внутреннего сгорания, так и с реактивными двигателями. Речь идет и о таких средствах, как новейшие дроны-перехватчики, которыми мы уже можем сбивать даже реактивные "Шахеды",

– пояснил Нарожный.

Также "Бандероль" не может разогнаться до скорости более 500 километров в час. Потому что это скорости крылатых ракет, совсем другой класс двигателя, навигации.

Нарожный о дроне "Бандероль": смотрите видео

Что известно о дроне "Бандероль"?

"Бандероль" – это новая ракета-дрон России. Это средство оснащено боевой частью до 150 килограммов. Этот БПЛА способен развивать скорость до 500 километров в час. В качестве топлива используется авиационный керосин. Все эти характеристики делают его сложной целью для ПВО.

"Бандероль" состоит из иностранных деталей, в частности, из Китая. Всего идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке.

Напомним, что Россия массированно атаковала Украину в ночь на 15 июня. Помимо ракет, враг применил 611 ударных БПЛА, в частности, барражирующих боеприпасов "Бандероль".