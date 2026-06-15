Найімовірніше, мовиться про мережу, через яку передається цей сигнал управління. Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що БпЛА "Бандероль" дуже точний.

Читайте також Несе багато вибухівки та маневрує: що за нова ракета-дрон "Бандероль" і чи може її збивати ППО

"У чому його небезпека? У тому, що він дуже точний. Тобто вони можуть обрати собі якусь ціль. Це може бути навіть рухома ціль, зокрема, вантажівка і так далі", – підкреслив він.

За його словами, ймовірно, загарбники будуть бити цими безпілотниками по об'єктах інфраструктури. Зокрема, по теплоелектростанціях, електричних підстанціях і так далі. Ракета-дрон "Бандероль" – це одна із відносно нових розробок Росії.

Для нас тут нічого нового немає. Ми вміємо збивати як дрони з двигунами внутрішнього згоряння, так і з реактивними двигунами. Тут мовиться і про такі засоби, як новітні дрони-перехоплювачі, якими ми вже можемо збивати навіть реактивні "Шахеди",

– пояснив Нарожний.

Також "Бандероль" не може розігнатися на швидкість понад 500 кілометрів за годину. Тому що це швидкості крилатих ракет, зовсім інший клас двигуна, навігації.

Нарожний про дрон "Бандероль": дивіться відео

Що відомо про дрон "Бандероль"?

"Бандероль" – це нова ракета-дрон Росії. Цей засіб оснащений бойовою частиною до 150 кілограмів. Цей БпЛА здатен долати до 500 кілометрів за годину. Як паливо використовується авіаційний гас. Усі ці характеристики роблять його складною ціллю для ППО.

"Бандероль" складається з іноземних деталей, зокрема, з Китаю. Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.

Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Україну у ніч на 15 червня. Окрім ракет, ворог застосував 611 ударних БпЛА, зокрема, баражуючих боєприпасів "Бандероль".