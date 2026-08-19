Об участии в выставке DALO Industry Days, которая открылась 19 августа в Дании, сообщила компания Fire Point. Компания привезла полноразмерные модели сразу нескольких своих систем, среди которых FP-9 на данный момент остается одной из самых амбициозных разработок.

FP-9 покажут в натуральную величину

Важное уточнение: на DALO Industry Days будут демонстрировать не готовую серийную ракету, а ее полноразмерный макет.

FP-9 пока находится на стадии разработки и испытаний. Fire Point ранее заявляла, что одним из ключевых этапов программы должно стать испытание твердотопливного двигателя.

Впрочем, внешний вид будущей ракеты уже не является секретом. Fire Point демонстрировала макеты FP-7 и FP-9 еще весной. "Милитари 24" тогда подробно рассказывал, как выглядят две украинские баллистические ракеты и почему FP-9 отличается от более компактной FP-7.

Теперь FP-9 впервые станет частью большой международной экспозиции Fire Point в Дании.

Что известно о FP-9

FP-9 разрабатывается как более крупная и дальнобойная баллистическая система Fire Point.

Согласно опубликованным компанией параметрам, ожидаемая дальность ракеты должна составить до 855 километров. Заявленная максимальная скорость – около 2200 метров в секунду, высота траектории – до 70 километров.

Fire Point также заявляла о боевой нагрузке до 800 килограммов и ожидаемой точности примерно до 20 метров.

Однако эти характеристики пока следует воспринимать именно как параметры, заявленные разработчиком для ракеты, которая еще находится в стадии разработки и испытаний.

"Милитари 24" ранее отдельно разбирал, на каком этапе находится FP-9 и что уже известно о программе украинской баллистики.

Рядом будет стоять уже значительно более зрелая FP-7

Экспозиция Fire Point хорошо демонстрирует различные стадии развития продуктов компании.

FP-9 еще готовится к полноценным испытаниям, тогда как меньшая по размеру FP-7 уже значительно ближе к практическому применению.

В начале августа Fire Point сообщила, что FP-7 проходит процедуру сертификации Министерства обороны. До этого компания провела около 15 испытательных запусков. В Fire Point ожидали, что сертификация может занять еще несколько недель. Милитари 24 подробнее писал о подготовке FP-7 к первому боевому применению.

То есть на одном стенде в Дании можно будет увидеть сразу два поколения баллистической программы Fire Point: FP-7, которая уже приближается к завершению сертификации, и значительно более крупную FP-9, она должна стать следующим шагом.

"Фламинго" тоже едет в Данию

Еще один большой экспонат Fire Point – полноразмерная модель FP-5 "Фламинго".

В отличие от FP-9, эта крылатая ракета уже прошла гораздо более длинный путь от разработки до производства. В 2026 году Fire Point активно наращивает объемы ее выпуска и параллельно работает над собственной силовой установкой.

"Милитари 24" ранее сообщал, что Fire Point создала новый турбореактивный двигатель, который в перспективе может устанавливаться на "Фламинго".

Таким образом, Fire Point фактически собирает на одном стенде свою основную линейку дальнобойных ракет – от FP-1 до крылатой FP-5 и баллистических FP-7 и FP-9.

Почему Fire Point демонстрирует ракеты именно в Дании

DALO Industry Days проходит 19–20 августа в выставочном центре MCH Messecenter Herning.

Организаторы называют его крупнейшей выставкой оборонной промышленности в Скандинавии. Она объединяет представителей Вооруженных сил Дании, Управления материально-технического обеспечения и закупок Министерства обороны Дании, международные делегации и оборонные компании.

Для украинского производителя выбор Дании также выглядит закономерным. Fire Point в своем анонсе назвала эту страну одним из самых последовательных партнеров Украины.

При этом сама выставка DALO Industry Days ориентирована не столько на широкую публику, сколько на установление контактов между производителями, военными, закупочными структурами и потенциальными международными партнерами.

Поэтому появление FP-9 в Хернинге важно не только как очередная публичная демонстрация украинской ракеты. Fire Point фактически выводит свою баллистическую программу на международный оборонный рынок еще до завершения полного цикла испытаний FP-9.